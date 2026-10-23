Воротар Андре Онана не постраждав у ДТП у Туреччині — Channel NewsAsia

Воротар «Трабзонспора» Андре Онана не постраждав у дорожньо-транспортній пригоді за участю кількох автомобілів у районі Йомра турецького міста Трабзон. Разом із футболістом у машині була його родина — усі вони залишилися неушкодженими.

ДТП після матчу Ліги конференцій

30-річний камерунський футболіст повертався додому після матчу Ліги конференцій УЄФА, у якому «Трабзонспор» переміг шотландський «Гартс» із рахунком 2:0. Про інцидент із посиланням на місцеве видання 61Saat повідомляє Channel NewsAsia.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Автомобіль вдарили ззаду

За даними місцевого медіа, інший автомобіль в’їхав у машину Онана ззаду, після чого її відкинуло на транспортний засіб попереду. Представники клубу прибули на місце аварії, щоб перевірити стан голкіпера.

Президент «Трабзонспора» Ертугрул Доган, за повідомленнями медіа, підтвердив, що після ДТП Онана почувається добре. Голкіпер виступає за турецький клуб на правах оренди з «Манчестер Юнайтед» із 2025 року.

Читай нас у