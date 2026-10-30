Воротар Булка може пропустити листопадовий збір Польщі — Interia Sport

У Польщі воротар національної збірної Марцин Булка може пропустити листопадовий збір команди через ймовірну травму коліна. Як повідомляє Interia Sport, раніше йшлося про десятиденну відсутність футболіста Neom SC, однак нова інформація вказує на потенційно серйозніше ушкодження.

Ймовірна пауза до двох місяців

За інформацією Przegląd Sportowy Onet, Булка міг зазнати надриву бічної зв’язки коліна. Журналісти зазначають, що відновлення після такого ушкодження може тривати до двох місяців. За такого сценарію воротар може не потрапити на листопадовий збір польської команди.

Офіційного підтвердження стану здоров’я футболіста від його клубу наразі немає. Interia Sport також зазначає, що воротарська позиція вже була проблемною для польської збірної, а можлива відсутність Булки ускладнить вибір складу.

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Листопадові матчі Польщі

Після чотирьох турів групового етапу Ліги націй у дивізіоні B Польща посідає третє місце у своїй групі. Команда зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною, поступилася Швеції з рахунком 1:3, перемогла Румунію 6:0 та програла боснійцям у матчі-відповіді 0:1.

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявляв, що роботу головного тренера Яна Урбана оцінять після листопадових матчів проти Румунії 14 листопада та Швеції 17 листопада.

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