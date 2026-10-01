Вулвергемптон подовжив домашню безвиграшну серію Бернлі до 21 матчу — Sky Sports News

У Бернлі, Англія, «Вулвергемптон» обіграв «Бернлі» з рахунком 2:1 у матчі Чемпіоншипу 16 жовтня. Поразка продовжила безвиграшну домашню серію «Бернлі» в лізі до 21 гри: команда зазнала 11 поразок і 10 разів зіграла внічию, повідомляє Sky Sports.

Голи та перебіг матчу

На 20-й хвилині вперед вийшов «Бернлі»: Джеймі Варді забив свій перший гол в англійському футболі після повернення минулого місяця. Для 39-річного нападника це був перший м’яч із 18 травня 2025 року, коли він забив свій 200-й і останній гол за «Лестер».

Перед перервою «Вулвергемптон» зрівняв рахунок. Кайл Вокер втратив м’яч поблизу власного штрафного майданчика, після чого Шон Нів віддав передачу Феру Лопесу, який пробив у ворота від внутрішнього боку лівої стійки.

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Вирішальний епізод і серія Бернлі

На 72-й хвилині гості забили вирішальний м’яч. Невдалий дотик Ігора дозволив Таванді Чиреві завдати удару: голкіпер Грегуар Кудер торкнувся м’яча, однак той перелетів через нього та опинився під поперечиною.

Останній раз «Бернлі» перемагав удома в чемпіонаті 18 жовтня 2025 року, коли здолав «Лідс» 2:0 у Прем’єр-лізі. Серія без домашніх перемог команди є найдовшою серед клубів чотирьох найвищих дивізіонів Англії. Для «Вулвергемптона» ця перемога стала першою за три матчі та підняла команду на шосте місце. «Бернлі» зазнав п’ятої поразки в сезоні.

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