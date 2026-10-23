У Саутгемптоні, Велика Британія, відбувся кваліфікаційний захід до Run X — першого чемпіонату світу з бігу на бігових доріжках, санкціонованого World Athletics. Учасники з різних країн долають на тренажерах дистанцію 5 км і змагаються за титул чемпіона світу та частину призового фонду в 100 тисяч доларів, повідомляє BBC Sport.

Відбір і фінал в Італії

Бігуни можуть до 24 січня безкоштовно подолати 5 км у найближчому офіційному центрі Run X. Їхні результати вноситимуть до глобальної віртуальної таблиці лідерів.

Учасники, які увійдуть до 25% найкращих у вікових категоріях від 18 років до 75+, представлятимуть свої країни на регіональному етапі. До світового фіналу в Італії наступного березня пройдуть по 10 найкращих чоловіків і жінок у кожній категорії.

Наразі в Run X беруть участь 20 країн, а список зареєстрованих елітних бігунів ще не оприлюднили. Організатори сподіваються заохотити більше учасників грошовою винагородою та вайлдкардами на інші старти, зокрема чемпіонат світу з шосейного бігу 2027 року в Китаї.

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Участь елітних бігунів

На кваліфікаційному заході в Саутгемптоні британська марафонка Шарлотта Пердью показала на 5 км результат 18 хвилин 15 секунд. Пердью, яка має третій найкращий британський результат у жіночому марафоні, заявила, що доступна дистанція може залучити до бігу нових людей.

Президент World Athletics Себастьян Коу назвав формат можливістю залучити до спорту нову аудиторію різного віку завдяки технологіям. Люк Таунсенд, менеджер з освіти Technogym UK — співорганізатора змагання, повідомив, що в найближчі п'ять років дисципліну сподіваються включити до кіберспортивних змагань.

Безпека бігу взимку

У заході також узяли участь представниці бігового клубу She Strides. Засновниця клубу Голлі Теквей зазначила, що взимку чимало жінок змінюють звичний режим пробіжок на вулиці через відчуття небезпеки, а бігова доріжка дає змогу продовжувати тренування в приміщенні.

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