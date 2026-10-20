World Athletics вимагає усунути президента ASA Джеймса Молої — TimesLIVE

Всесвітня легкоатлетична асоціація World Athletics зобов’язала Легкоатлетичну асоціацію Південної Африки (ASA) негайно виконати рішення про усунення відстороненого президента Джеймса Молої. Організація також дала ASA шість місяців на підготовку та офіційне ухвалення переглянутої конституції, попередивши про можливі санкції, повідомляє TimesLIVE.

Рішення щодо президента ASA

За даними World Athletics, незалежна дисциплінарна колегія 6 жовтня 2026 року одностайно визнала Молої винним за двома пунктами, пов’язаними з неналежним використанням коштів ASA. Колегія визначила усунення Молої з посад президента та члена виконавчої ради належною санкцією.

У листі, який підписав генеральний директор World Athletics Джон Ріджон, зазначено, що ASA має виконати це рішення без зволікань. У вересні місію зі встановлення фактів у асоціації очолював Закхеле Дламіні — президент Південноафриканської конфедерації легкої атлетики та віцепрезидент Африканської конфедерації легкої атлетики.

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Перегляд конституції

World Athletics вказала на серйозні недоліки в управлінні ASA, зокрема розбіжності у виконавчій раді, труднощі з колективним ухваленням рішень, невизначеність повноважень виборних посадовців і конфлікти інтересів через поєднання посад на національному та провінційному рівнях.

Переглянута конституція має чітко розмежувати повноваження ради ASA, виконавчої ради, президента, комісій та адміністрації. Вона також повинна передбачати незалежність виборчих, дисциплінарних, перевірочних і фінансових механізмів, а також правила щодо строків повноважень, гендерного балансу, представництва спортсменів, прозорості та фінансової підзвітності.

Протягом місяця ASA має подати World Athletics і Африканській конфедерації легкої атлетики детальний графік перегляду й ухвалення конституції. Після її затвердження асоціація повинна провести нові вибори впродовж наступних трьох місяців. Дламіні призначили незалежним спостерігачем за ухваленням конституції та виборами. Якщо ASA не виконає дорожню карту, питання можуть передати раді World Athletics для розгляду санкцій.

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