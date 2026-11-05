WTA надала підтримку Джоді Баррідж після погроз у соцмережах — The Japan Times

У Гонконзі Жіноча тенісна асоціація заявила, що захист тенісисток від онлайн-погроз і образ є одним із її ключових пріоритетів. Заява пролунала на тлі образливих повідомлень, які отримали американка Софія Кенін, а також британські тенісистки Кеті Бултер і Джоді Баррідж. Про це повідомляє The Japan Times.

Образи після матчів

Кенін програла у трьох сетах британській тенісистці Міці Стоясавлевич на турнірі Hong Kong Open. За кілька хвилин після матчу на її сторінці в Instagram почали з’являтися образливі й нецензурні коментарі про зовнішність спортсменки та її батьків.

Бултер того самого дня поступилася американці Клер Лю в Гонконзі. Образливі повідомлення почали надходити на її сторінку в Instagram ще до завершення матчу. Раніше тенісистка розповідала BBC про масштаби онлайн-ненависті, зокрема про погрози смертю, спрямовані проти неї та інших гравчинь.

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Підтримка Баррідж

Баррідж вибула в першому колі турніру Chennai Open в Індії та згодом оприлюднила в Instagram повідомлення, отримані після поразки. Серед них були погрози смертю. WTA повідомила, що надала тенісистці додаткову підтримку, зокрема безпосередньо в Ченнаї. Також тривають заходи для встановлення осіб, відповідальних за ці повідомлення.

Німецька тенісистка Єва Ліс також звернулася до WTA через Instagram із запитанням, коли буде вжито заходів. За даними липневого звіту, у 2025 році тенісистки отримали понад 12 тисяч образливих публікацій і повідомлень у соціальних мережах.

Зв’язок зі ставками

У WTA вважають, що існують чіткі докази зв’язку між ставками та частиною найсерйозніших випадків цькування. Разом з іншими тенісними організаціями асоціація у 2023 році створила сервіс онлайн-моніторингу. Він дає змогу виявляти порушників, проводити щодо них розслідування та в серйозних випадках повідомляти про них для переслідування. Образливі коментарі також можуть позначати для видалення на відповідних платформах.

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