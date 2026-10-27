WTA встановила 15 листопада дедлайном заявок на Australian Open — Interia Sport

Після турніру WTA 500 у Нінбо, Китай, польська тенісистка Катажина Кава продовжує боротьбу за потрапляння до основної сітки Australian Open. WTA змінила порядок формування списку учасниць австралійського турніру: рейтинг для нього фіксуватимуть 15 листопада, повідомляє Interia Sport.

Результат у Нінбо

За даними видання, після виступу в Нінбо Кава піднялася до 106-го місця у рейтингу WTA, оновивши особистий рекорд. Полька пройшла кваліфікацію та здобула чотири перемоги, зокрема в 1/8 фіналу обіграла Белінду Бенчич, яка на той час була 14-ю у світовому рейтингу.

У наступному матчі Кава поступилася Єлені Рибакіній, яка згодом виграла турнір. Водночас польська тенісистка стала єдиною учасницею змагань у Нінбо, яка відібрала сет у Рибакіної: другу партію вона виграла з рахунком 6:3, а першу й третю програла 1:6, 1:6.

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Останні можливості набрати очки

Тренер тенісистки Мацей Домка повідомив, що список учасниць Australian Open закривається 15 листопада. Через це Кава не планує виступати наприкінці сезону на турнірах WTA 125 у Південній Америці, де раніше тенісистки могли набирати додаткові рейтингові очки.

Наступного тижня 33-річна Кава має зіграти на турнірі WTA 250 в індійському Ченнаї. Це буде її останній старт сезону в основному турі WTA. На момент публікації, за інформацією Interia Sport, вона посідала 111-те місце у live-рейтингу після списання 30 очок за торішній виступ в Індії.

Резервним варіантом для Кави залишається турнір ITF W50 у японській Йокогамі, який стартує 9 листопада. Вона може виступити там, якщо для поліпшення рейтингової позиції бракуватиме кількох очок. Після цього тенісистка має повернутися до Польщі для матчу Кубка Біллі Джин Кінг проти Швеції в Торуні.

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