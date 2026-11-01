Yamaha не виступить на Гран-прі Катару MotoGP — Channel NewsAsia

MotoGP не змінюватиме планів щодо проведення Гран-прі Катару на міжнародному автодромі Лусаїл 6–8 листопада. Водночас Yamaha відмовилася від участі в етапі, пославшись на загальнокорпоративні обмеження на поїздки до країн Близького Сходу. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Організатори не змінюють планів

У неділю керівництво MotoGP зустрілося з представниками команд, щоб розглянути актуальну інформацію та гарантії, надані владою Катару, автодромом Лусаїл, посольствами й незалежними експертами. В організації заявили, що за підсумками оцінки не отримали даних, які вимагали б змінити нинішній план проведення змагань.

Зустріч відбулася на тлі занепокоєння частини гонщиків щодо поїздки до регіону через війну проти Ірану. Вони просили додаткових гарантій безпеки, зокрема інформації про плани евакуації та страхування відповідальності. У переговорах також брала участь Міжнародна асоціація команд шосейно-кільцевих перегонів, яка представляє всі команди MotoGP і координує логістику паддоку.

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Наслідки для Yamaha

У MotoGP заявили, що розчаровані рішенням Yamaha не брати участі в Гран-прі Катару. Компанія очікувала на вказівки після рекомендації уряду Японії утримуватися від несуттєвих поїздок до Катару.

Команди відповідають за прибуття своїх гонщиків на етап, однак можливі спортивні санкції за неявку визначатиме Міжнародна мотоциклетна федерація відповідно до регламенту чемпіонату. Aprilia та Ducati, два провідні виробники сезону, підтвердили участь у поїздці до Катару.

Лідер чемпіонату Марк Маркес із Ducati та Хорхе Мартін з Aprilia залишаються головними претендентами на титул: за три етапи до завершення сезону їх розділяють 44 очки. Алекс Маркес, який виступає за Gresini Racing, не поїде до Катару через операцію на плечі в Мадриді та планує повернутися на наступному етапі в Португалії.

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