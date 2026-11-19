Захисник «Мілана» та збірної Сербії Страхіня Павлович розповів про незвичайні правила, які запровадив колишній тренер італійського клубу Сержіу Консейсау. За його словами, фахівець заборонив футболістам їсти Nutella, стежив за їхнім дозвіллям і міг залишити гравців поза заявкою за відвідування концерту перед матчем. Свої методи роботи Павлович навіть порівняв із гітлерівськими, хоча водночас зазначив, що особисто йому Консейсау подобався.

Павлович пригадав період роботи з португальським тренером у «Мілані» та розповів, наскільки суворі правила той встановлював для команди. Одним із найбільш незвичних обмежень стала заборона на Nutella. За словами захисника, після рішення Консейсау футболістам більше не дозволяли їсти цей продукт. Водночас тренер контролював не лише харчування, а й те, як гравці проводять час поза тренуваннями та матчами. «Консейсау заборонив Nutella, і відтоді нам не дозволяли її їсти. Він хороша людина, він мені подобається, але методи в нього були як у Гітлера», — розповів Павлович.

Футболіст також згадав, що під час виїзних матчів команда жила в готелі за особливими правилами. Гравців відокремлювали від решти персоналу: футболісти мешкали в одній частині готелю, а інші працівники клубу — за її межами. Такий порядок, за словами Павловича, був частиною суворої дисципліни, яку тренер вимагав від команди. Не менш незвичними були правила на тренуваннях. Консейсау вимагав, щоб футболісти обов’язково одягали наколінники та налокітники. І це незалежно від погоди чи температури на вулиці. Павлович зазначив, що вимогу потрібно було виконувати навіть у сильний мороз або спеку до 35 градусів.

Футболістів карали за відвідування концертів

Окремо Павлович розповів про випадок, коли кілька гравців вирішили піти на концерт за три дні до матчу. Вони повернулися до готелю близько 23:00, але їхній вихід помітили люди, які стежили за поведінкою команди.

За словами захисника, у тренера були помічники, які повідомляли йому про такі ситуації. Павлович навіть назвав їх «шпигунами». Коли Консейсау дізнався про концерт, він дуже розлютився. У підсумку п’ятеро або шестеро футболістів не потрапили до заявки на наступну гру. «За три дні до матчу кілька футболістів пішли на концерт і повернулися об 11-й вечора. У нього були помічники, або, якщо хочете, шпигуни, які доповідали йому. Він здійняв такий галас, що п’ятеро чи шестеро гравців не потрапили до складу на наступну гру», — пригадав Павлович.

Захисник згадав і першу зустріч команди з португальським фахівцем після його призначення. Тоді футболісти та представники керівництва клубу чекали на тренера близько 40 хвилин. При цьому Консейсау перебував у своєму кабінеті й не поспішав виходити до присутніх. Павлович вважає, що тренер зробив це навмисно, щоб одразу показати команді, хто керуватиме процесом. «Він просто хотів дати всім зрозуміти, хто тут головний. Зробив це навмисно», — пояснив футболіст.

Павлович відзначив роботу нинішнього тренера «Мілана»

Попри суворі правила колишнього наставника, серб позитивно відгукнувся про нинішнього тренера команди Массіміліано Аллегрі. Павлович назвав його фахівцем, під керівництвом якого найбільше прогресував після переїзду до Італії.

Захисник визнав, що раніше мав проблеми з тактичною підготовкою. Йому було складно з окремими аспектами гри, які потребували кращого розуміння командних дій і правильного вибору позиції на полі. Однак робота з Аллегрі допомогла футболісту помітно покращити цей компонент. Таким чином, Павлович особливо відзначив не суворі обмеження, а саме тренерську роботу італійського фахівця, яка допомогла йому стати сильнішим гравцем.

Сержіу Консейсау очолював «Мілан» із 30 грудня 2024 року до кінця травня 2025-го. За цей час команда виграла Суперкубок Італії, але завершила сезон без путівки до Ліги чемпіонів. 30 травня 2025 року клуб оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі, який змінив португальця на посаді головного тренера. Про це сербський футболіст розповів в інтерв’ю подкасту SS Calcio.

У Мілані, Італія, «Мілан» переміг «Інтер» з рахунком 3:1 у матчі Серії A. Дієго Морейра забив один м’яч і віддав дві результативні передачі, повідомляє Dawn.

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