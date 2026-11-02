Заглембє переміг Корону 1:0 завдяки автоголу Мосура — Interia Sport

Заглембє Любін у Польщі переміг Корону Кельце з рахунком 1:0 у матчі 13-го туру Екстракляси. Єдиний гол зустрічі на четвертій хвилині було зараховано як автогол Аріеля Мосура, повідомляє Interia Sport.

Автогол на старті матчу

Початок гри затримали на 10 хвилин через несправність електронної системи зв’язку між арбітрами. Після старту матчу Марцель Регула увійшов до штрафного майданчика Корони та пробив, а Мосур змінив напрямок польоту м’яча. Гол записали як автогол футболіста команди з Кельце.

За даними видання, частина спостерігачів вважала, що гравець Заглембє міг зіграти рукою під час епізоду перед взяттям воріт. Арбітри, які відповідали за VAR, порушення не зафіксували.

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Перевага Корони не змінила рахунок

Корона значно більше володіла м’ячем — 75% проти 25% у господарів — і завдала 17 ударів, тоді як Заглембє пробило 11 разів. У площину воріт гості влучили чотири рази, господарі — один. Воротар Заглембє Златан Аломерович не пропустив, а воротар Корони Ксав’єр Дзеконьський кілька разів урятував команду від другого гола.

Для Корони ця поразка стала четвертою поспіль у виїзних матчах. До поїздки в Любін команда програла три попередні гостьові зустрічі із загальним рахунком 2:10.

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