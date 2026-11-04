Захисник Ян Беднарек забив перший гол у Лізі чемпіонів за Порту — Interia Sport

Польський захисник Ян Беднарек забив свій перший гол у Лізі чемпіонів у домашньому матчі «Порту» проти «Наполі» на стадіоні «Ештадіу ду Драгау» в Португалії. На 11-й хвилині він головою вразив ворота Алекса Мерета після подачі з кутового, яку виконав Габрі Вейга, і вивів господарів уперед.

Гол після кутового

Як повідомляє Interia Sport, Беднарек і його співвітчизник Якуб Ківіор вийшли на поле з перших хвилин матчу. Гол у ворота «Наполі» став для Беднарека дебютним у головному клубному турнірі Європи.

Перевага «Порту» тривала до 43-ї хвилини. Ще до перерви Скотт Мактоміней зрівняв рахунок, тож перший тайм завершився з рахунком 1:1.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шостий м'яч за Порту

За даними видання, цей гол став шостим для Беднарека у складі португальського клубу. Захисник приєднався до «Порту» влітку 2025 року. До цього він грав за познанський «Лех», «Гурник» із Ленчни, «Саутгемптон» та «Астон Віллу».

Разом із «Лехом» футболіст вигравав чемпіонат Польщі, а з «Порту» — чемпіонат Португалії та Суперкубок Португалії.

Читай нас у