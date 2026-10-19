Захисник Сіммонс пропустить сезон НБА через розрив ахілла — The Guardian

Захисник «Сакраменто Кінгз» Бен Сіммонс порвав праве ахіллове сухожилля під час ігрової вправи на тренуванні та пропустить увесь сезон НБА. Баскетболістові проведуть операцію. Травму виявили за три дні до стартового матчу «Сакраменто» в сезоні проти «Лос-Анджелес Кліпперс», повідомляє The Guardian.

Контракт із Сакраменто

30-річний австралієць уклав із «Кінгз» однорічну угоду, намагаючись відновити кар'єру. У передсезонних матчах Сіммонс уже демонстрував перспективну гру: зокрема, він провів на майданчику 26 хвилин у поєдинку «Сакраменто» проти «Сан-Антоніо».

У дописі в Instagram Сіммонс заявив, що ця травма є черговим розділом його шляху, а не завершенням історії. Він також зазначив, що раніше вже долав випробування, які перевіряли його психологічно, фізично й емоційно.

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Серія травм

Сіммонс тричі брав участь у Матчі всіх зірок НБА та був визнаний новачком року. Однак упродовж останніх п'яти років він стикався із серйозними травмами й проблемами з психічним здоров'ям. Баскетболіст не грав у сезоні 2021/22, а після переходу з «Філадельфії Севенті-Сіксерс» до «Бруклін Нетс» провів у команді два з половиною сезони, затьмарені травмами. Сезон 2024/25 він завершив у складі «Лос-Анджелес Кліпперс», після чого не грав упродовж наступного сезону.

Перед травмою повернення Сіммонса підтримали колишні зірки НБА Дуайт Говард, Дірк Новіцкі та Блейк Гріффін. Гріффін відзначав універсальність захисника, його гру в обороні та вміння віддавати передачі.

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