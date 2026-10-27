Захисник Урига продовжив контракт із Віслою до 2028 року — Interia Sport

У Польщі захисник і капітан краківської «Вісли» Алан Урига продовжив контракт із клубом до 30 червня 2028 року. Про нову угоду 32-річного футболіста повідомила Interia Sport з посиланням на заяву клубу.

Капітан залишається у Кракові

Урига є вихованцем команди зі столиці Малопольського воєводства та нині є її капітаном. У «Віслі» зазначили, що він відіграє важливу роль і на полі, і в роздягальні команди, яку очолює тренер Маріуш Йоп.

За краківський клуб оборонець провів 191 матч і забив 10 голів. Урига є одним із гравців, які допомагають «Віслі» в боротьбі за місце в єврокубках після повернення команди до найвищого дивізіону Польщі.

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Асист у переможному матчі

У попередньому турі Урига відзначився результативною передачею на Кацпера Дуду в поєдинку проти «Ракува». Гол Дуди в компенсований час другого тайму допоміг «Віслі» здобути перемогу з рахунком 2:1.

За даними видання, краківська команда відстає від позиції, що дає право зіграти в єврокубках, на два очки. Наступний матч «Вісла» проведе в Познані проти місцевого «Леха».

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