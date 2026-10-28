Захисник Жаке зіграв 956 хвилин і закріпився в основі Ліверпуля — BBC Sport

У «Ліверпулі» 21-річний французький центральний захисник Жеремі Жаке закріпився в основному складі після літнього переходу з «Ренна» за 60 млн фунтів. За даними BBC Sport, цього сезону він вийшов у стартовому складі в усіх матчах клубу в Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів.

Жаке провів 956 хвилин — більше за нього серед гравців «Ліверпуля» цього сезону зіграв лише воротар Аліссон, який має 990 хвилин. Француз став основним партнером Вірджила ван Дейка в центрі оборони після відходу Ібрагіми Конате до мадридського «Реала» та на тлі проблем зі здоров’ям Джо Гомеса й Джованні Леоні.

Чотири сухі матчі в чемпіонаті

У Прем’єр-лізі Жаке має чотири матчі без пропущених м’ячів. Він посідає четверте місце в чемпіонаті за кількістю перехоплень — 15 — та блокувань — 10. Також оборонець зробив 19 відборів, найбільше серед гравців «Ліверпуля».

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Дебют Жаке в Прем’єр-лізі відбувся у виїзному матчі проти «Ньюкасла». У першому таймі цієї гри він виконав найбільше точних передач і найбільше успішних передач у фінальній третині поля серед усіх учасників матчу. До старту сезону футболіст не зіграв жодної хвилини в літньому турі клубу США, а згодом дебютував у товариській грі з «Комо», в якій забив на «Енфілді».

Виклик до збірної Франції

Вдалий старт у клубі приніс Жаке виклик до збірної Франції, де він дебютував у матчі проти Італії. Головний тренер французів Зінедін Зідан високо оцінив гру захисника, відзначивши його сміливість, дії в єдиноборствах і готовність далеко виходити з оборони.

За інформацією BBC Sport, «Челсі» також цікавився Жаке, однак футболіст обрав «Ліверпуль». На момент переходу він провів лише 36 матчів у французькій Лізі 1. Ван Дейк заявив, що їхня взаємодія в центрі оборони поліпшується щодня, а сам Жаке, на його думку, ще не досяг своєї межі.

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