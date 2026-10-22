В Аргентині захист нейрохірурга Леопольдо Луке заявив у суді Сан-Ісідро, що його клієнта зробили цапом-відбувайлом у справі про смерть футболіста Дієго Марадони. Луке є одним із семи медичних працівників, яких судять у справі про можливу недбалість, що могла призвести до смерті спортсмена, повідомляє Buenos Aires Times.

Позиція захисту

Адвокат Роберто Раллін під час заключних дебатів відкинув аргумент обвинувачення, що смерть Марадони в листопаді 2020 року можна було передбачити. Інший захисник, Франсіско Онето, заявив, що футболіст помер унаслідок гострого й непередбачуваного серцевого нападу.

За словами Онето, обстеження перед операцією, яку Марадоні зробили незадовго до смерті, не виявили проблем із серцем. Прокуратура просить призначити Луке 12 років ув'язнення, вважаючи його одним із ключових людей, які ухвалювали рішення щодо лікування Марадони. Під час дебатів обвинувачення розкритикувало його бездіяльність, заявивши, що лікар не реагував на тривожні ознаки у стані спортсмена.

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Обставини справи

Дієго Марадона помер у віці 60 років від кардіореспіраторної кризи, що супроводжувалася набряком легень. Його знайшли мертвим у ліжку в орендованому будинку в Тигре, на північ від Буенос-Айреса, де він відновлювався після операції з приводу субдуральної гематоми.

Судова міждисциплінарна медична комісія, створена у 2021 році, на підставі результатів розтину та інших досліджень дійшла висновку, що Марадона мав проблеми із серцем, які слід було врахувати. Захист Луке оскаржив ці висновки. Прокурори просять призначити покарання від чотирьох до 12 років позбавлення волі шістьом із семи обвинувачених. Заключні виступи захисту, як очікується, завершаться цього тижня.

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