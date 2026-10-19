Залевський віддав асист у матчі Аталанти з Міланом — Interia Sport

У матчі Серії A в Італії «Аталанта» програла «Мілану» з рахунком 2:3, а Нікола Залевський відзначився результативною передачею після виходу на заміну. Як повідомляє Interia Sport, польський футболіст з’явився на полі на 59-й хвилині та через сім хвилин асистував Джанлуці Гаетано.

Погоня Аталанти

Приблизно до 60-ї хвилини «Мілан» вів у рахунку з перевагою у три м’ячі. За даними джерела, рахунок міг бути ще більшим, однак Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті, призначений на користь «россонері».

На 66-й хвилині Гаетано скоротив відставання «Аталанти» після передачі Залевського. На 81-й хвилині Нікола Крстович забив ще один м’яч, але команда з Бергамо не змогла зрівняти рахунок.

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Оцінки італійських медіа

Італійські медіа позитивно оцінили гру Залевського. Давіде Бігані з Eurosport і Моніка Коломбо з Corriere della Sera поставили йому по 6,5 бала за десятибальною шкалою. Якопо Пільякампо з Virgilio Sport також оцінив виступ у 6,5 бала, зазначивши, що вихід футболіста додав атаці «Аталанти» темпу й непередбачуваності.

Андреа Серені з La Repubblica дав Залевському 7 балів і назвав його «диявольським», відзначивши асист на Гаетано. Наступний матч у Серії A «Аталанта» має провести 25 жовтня проти «Фрозіноне», а 22 жовтня зіграє з «Аяксом» у Лізі конференцій.

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