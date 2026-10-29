Залевський забив і асистував у матчі Аталанти з Фіорентиною — Interia Sport

За даними Interia Sport, Нікола Залевський відзначився голом і результативною передачею у виїзному матчі дев’ятого туру Серії A, в якому Аталанта зіграла внічию з Фіорентиною — 2:2. Польський футболіст вийшов у стартовому складі команди з Бергамо та залишив поле на 84-й хвилині.

Передача на де Кетеларе

На 41-й хвилині Залевський віддав передачу до штрафного майданчика, де м’яч підхопив Шарль де Кетеларе. Бельгійський футболіст відкрив рахунок у матчі, а перший тайм завершився з перевагою Аталанти — 1:0.

Після перерви Фіорентина змінила перебіг гри та до 61-ї хвилини вийшла вперед — 2:1.

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Гол на 74-й хвилині

На 74-й хвилині Залевський зрівняв рахунок. Він змістився з правого флангу до центру штрафного майданчика та пробив лівою ногою, встановивши підсумковий результат — 2:2.

Цей м’яч став для Залевського першим голом у Серії A з 14 лютого. За інформацією видання, футболіст бореться за місце в основному складі Аталанти під керівництвом Мауріціо Саррі, а до цього матчу в нинішньому сезоні виходив у старті лише в єврокубкових поєдинках.

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