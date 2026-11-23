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На позачерговій конференції Національної федерації самбо України в понеділок, 23 листопада, генерала Збройних Сил України та Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії Валерія Залужного одноголосно обрали почесним президентом федерації.

Залужний також очолив оновлений склад Наглядової ради НФСУ.

Конференція розглянула два основні питання — обрання почесного президента та затвердження складу Наглядової ради федерації. До неї увійшли:

Сергій Шаптала – Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;

Володимир Коваль – директор БФ «Варта Країни», генерал-майор ЗСУ;

Олександр Саєнко – віце-президент Асоціації платників податків України

Тарас Рокошевський – український підприємець і громадський діяч

Василь Фелик – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, заслужений юрист України.

Джерело: Facebook Національної федерації самбо України.

Залужний пояснив, чому ЗСУ не пішли на Крим після звільнення Херсона.

Залужний попередив про зростання загроз для морської безпеки та закликав захищати моряків.

За оцінкою посла України у Сполученому Королівстві Валерія Залужного, наразі у Великій Британії перебувають від 300 до 350 тисяч громадян України.

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