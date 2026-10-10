Запоточна битиметься з Фундорою за чотири пояси 20 листопада — Interia Sport

Польська боксерка Ясміна Запоточна 20 листопада зустрінеться в рингу з абсолютною чемпіонкою світу в найлегшій вазі Габріелою Фундорою у США. Поєдинок відбудеться в казино Fantasy Springs в Індіо, штат Каліфорнія. Як повідомляє Interia Sport, на кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси та титул The Ring.

Бій за абсолютне чемпіонство

Запоточна підходить до поєдинку в статусі чемпіонки Європи та має рекорд 10 перемог і одну поразку. Вона здобула європейський титул у березні 2025 року, перемігши Хлої Вотсон, а через вісім місяців захистила пояс у бою з Жустін Лаллеман.

Після захисту титулу польська спортсменка не проводила боїв. За даними видання, вона мала труднощі з пошуком суперниці. Раніше Запоточна виступала у другій найлегшій вазі, а згодом перейшла до найлегшої категорії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Фундора є фавориткою

Фундора є непереможеною абсолютною чемпіонкою світу в найлегшій вазі. Її останні чотири поєдинки завершилися нокаутами. Портал fightpost.co.uk, на який посилається Interia Sport, зазначив, що Запоточна може стати для американки складнішою суперницею, ніж її нещодавні опонентки.

У головному бою вечора того ж турніру мають виступити Амарі Джонс і Деондре Петтус.

Читай нас у