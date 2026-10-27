Заробіток Еви Пайор у Барселоні оцінили у 500 тисяч євро — Interia Sport

У Лондоні, Велика Британія, польська футболістка Ева Пайор посіла друге місце в голосуванні за «Золотий м’яч», поступившись Алексії Путельяс. Як повідомляє Interia Sport, її зарплата в «Барселоні» становить близько 500 тисяч євро за сезон.

Контракт із Барселоною

Пайор виступає за каталонський клуб із 2024 року, коли перейшла з німецького «Вольфсбурга». За даними видання, під час трансферу «Барселона» гарантувала нападниці зарплату на рівні 500 тисяч євро за сезон. Її контракт із клубом чинний до кінця червня 2027 року.

Interia Sport також зазначає, що за неофіційними даними більше за Пайор у «Барселоні» заробляє лише Айтана Бонматі — близько 1 млн євро на рік.

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Заробітки інших футболісток

За оцінкою видання, Алексія Путельяс після літнього переходу з «Барселони» до англійського «Лондон Сіті Лайонессес» отримує 1,7 млн євро на рік. Американка Трініті Родман, за інформацією Interia Sport, за новим контрактом із «Вашингтон Спіріт» має заробляти понад 2 млн доларів за сезон.

У попередньому сезоні Пайор виграла жіночу Лігу чемпіонів у складі «Барселони». У фіналі вона забила два м’ячі та віддала результативну передачу, а також стала найкращою бомбардиркою турніру з 11 голами.

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