Збірна Англії продовжила контракти Поупа і Башира, але не Кроулі — Sky Sports News

Збірна Англії з крикету продовжила центральні контракти бетера Оллі Поупа та офспінера Шоїба Башира ще на один рік, попри те що обидва гравці втратили місце в тестовому складі. Водночас угоду з відкривачем Заком Кроулі, термін дії якої спливав, не продовжили, повідомляє Sky Sports.

Нові повноцінні центральні контракти отримали вісім крикетистів: Оллі Робінсон, Еміліо Гей, Джордан Кокс, Ден Лоуренс, Том Бантон, Генрі Крокомб, Сем Кук і Метью Фішер. Для всіх, окрім Робінсона, це перші такі угоди. Робінсон уже мав контракт у 2022 та 2023 роках.

Дворічні угоди для Кокса і Крокомба

Кокс і Крокомб підписали дворічні контракти до 30 вересня 2028 року. Крокомб привернув увагу в сезоні Каунті Чемпіоншипу, оформивши два хет-трики поспіль у матчах за «Сассекс» проти «Сомерсета» та «Ессекса». У сезоні він узяв 40 вікетів із середнім показником 23,52.

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До осені 2028 року також діятимуть угоди капітана тестової команди Джо Рута, капітана збірної в обмежених форматах Гаррі Брука, а також Джофри Арчера, Гаса Аткінсона, Джоша Тонга, Джейкоба Бетелла, Сема Каррана, Вілла Джекса і Сонні Бейкера.

Кроулі та Вуд залишилися без продовження

Кроулі втратив місце в тестовій команді після серії Ashes, у якій його середній показник становив 27,30. Його замінив Еміліо Гей, який відтоді здобув три півстоліття у шести тестових матчах. Нового контракту також не отримав спеціаліст з матчів в обмежених форматах Люк Вуд.

Поуп не грав за Англію після того, як поступився місцем Бетеллу після третього тесту Ashes, однак входив до складу команди на домашню серію проти Пакистану. Башир за останній рік зіграв лише два тести — обидва проти Нової Зеландії в червні. Дев'ять крикетистів, зокрема Мейсон Крейн і 18-річний Томас Рю, отримали контракти розвитку.

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