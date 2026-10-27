Збірна Англії втратила Пеппера та ван Ренсбурга на осінь — The Guardian

Збірна Англії з регбі втратила фланкера «Бата» Гая Пеппера та центрового «Бристоля» Бенгарда ван Ренсбурга на весь осінній період. Головний тренер команди Стів Бортвік також очікує на інформацію про стан основного флай-хава Фіна Сміта, який лікує травму литкового м’яза.

Як повідомляє The Guardian, Пеппер зазнав травми гомілкостопа в матчі проти «Глостера» минулої п’ятниці й пропустить кілька тижнів. Ван Ренсбургу також порадили відпочити та відновитися після двох важких струсів мозку за останні три місяці.

Невизначеність щодо Сміта

Фін Сміт отримав ушкодження литки у грі проти «Лестера». Бортвік заявив, що поки неясно, чи зможе регбіст «Нортгемптона» зіграти проти Австралії наступного тижня. Тренер планує назвати склад на недільний матч приблизно в середу, але зазначив, що в його розпорядженні є інші якісні флай-хави — Джордж Форд і Маркус Сміт.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ще один гравець «Бата», хукер Кепу Туіпулоту, покинув тренування в Бегшоті через травму ноги. Її тяжкість мають оцінити медики. Водночас Себ Аткінсон, який відновлювався після проблем із коліном, і Менні Феї-Вабосо з травмою задньої поверхні стегна, як очікується, зможуть зіграти цього вікенду за «Глостер» та «Ексетер» відповідно.

Клубні матчі перед грою з Австралією

За домовленістю між Регбійним союзом Англії та клубами команди можуть залучати гравців збірної після дозволу медичного штабу Англії. Бортвік зазначив, що хвилюється за стан своїх підопічних під час матчів внутрішньої першості, адже збірна має менше часу на підготовку через включення до календаря фінального вікенду Nations Championship.

Наступного року відбудеться чемпіонат світу, а до завершального етапу підготовки англійців до турніру залишилося дев’ять тест-матчів. Бортвік назвав осінню серію останньою можливістю зіграти із суперниками з Південної півкулі перед мундіалем.

Читай нас у