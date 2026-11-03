Збірна Фінляндії з хокею не гратиме проти Росії — Anadolu Agency

Збірна Фінляндії з хокею не гратиме проти збірної Російської Федерації — держави-агресора, доки триває її агресивна війна проти України. Про це заявив голова Федерації хокею Фінляндії Гейккі Гіетанен.

Позиція хокейної федерації

«Ми узгодили власну позицію так, що Фінляндія не гратиме проти Росії», — сказав Гіетанен у заяві федерації. Він додав, що асоціація робитиме все можливе, аби не допустити участі Росії в міжнародних турнірах.

Як повідомляє Anadolu Agency, Фінляндія також намагалася виробити спільну позицію з іншими країнами Північної Європи та провідними хокейними державами Центральної Європи. Гіетанен не назвав ці країни, пояснивши, що їхні хокейні федерації ще обговорюють це питання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення спортивного арбітражу

У п’ятницю Спортивний арбітражний суд постановив, що Міжнародна федерація хокею має негайно допустити Росію до міжнародних змагань. За словами Гіетанена, проведення матчів стане неможливим, якщо значна кількість збірних відмовиться грати з російською командою.

Міністр спорту Фінляндії Міка Поутала підтримав позицію федерації та висловив переконання, що Росія не виступить на чемпіонаті світу в Німеччині наступної весни. Членкиня виконавчої ради Європейських олімпійських комітетів Емма Терхо також закликала інші країни долучитися до цієї позиції.

Читай нас у