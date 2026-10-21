Збірна Польщі з футзалу обіграла Боснію і Герцеговину 6:2 — Interia Sport

Збірна Польщі з футзалу в польському Гожуві перемогла команду Боснії і Герцеговини з рахунком 6:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2028 року. Дублем у дебютній грі за польську команду відзначився 29-річний Педро Габріел Гоес, уродженець Бразилії, який має польське коріння, повідомляє Interia Sport.

Нічия після першого тайму

Поляки першими відкрили рахунок, однак гості швидко змінили перебіг зустрічі. Голами Живковича та Бундавиці боснійська команда вийшла вперед, причому ці м’ячі були забиті з інтервалом у три хвилини. Перед перервою Кацпер Сендлевський зрівняв рахунок, тож перший тайм завершився з рахунком 2:2.

До матчу Боснія і Герцеговина підходила після великої перемоги над Північною Ірландією — 17:1. Тренер польської збірної Блажей Корчинський перед грою називав суперника технічно сильною командою та окремо відзначав її воротаря, який уміє контролювати м’яч.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевага поляків після перерви

У другій половині зустрічі команда Корчинського за шість хвилин відірвалася від суперника на два м’ячі та згодом довела гру до перемоги 6:2. Окрім Гоеса й Сендлевського, у складі Польщі забили Якуб Рашковський і Міколай Заставник.

Матч-відповідь між Боснією і Герцеговиною та Польщею запланований на березень. До цього польська збірна двічі зіграє з Північною Ірландією у листопаді.

Читай нас у