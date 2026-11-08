Збірна Португалії залишилася без Рафаела Леана перед матчами Ліги націй
Нападник «Галатасарая» Рафаел Леан не допоможе збірній Португалії в листопадових матчах Ліги націй проти Данії та Вельсу.
Футболіст отримав травму в чемпіонаті Туреччини. Медичне обстеження виявило серйозне розтягнення м’язів і гематому задньої поверхні стегна. Орієнтовний термін відновлення — близько місяця.
Через ушкодження Леан пропустить поєдинки 14 та 17 листопада. У поточному сезоні він провів 11 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, у жовтні після від’їзду Кріштіану Роналду зі збірної саме Леан отримав легендарний сьомий номер.
Джерело: A Bola
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