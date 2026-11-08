Збірна Португалії залишилася без Рафаела Леана перед матчами Ліги націй

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Нападник «Галатасарая» Рафаел Леан не допоможе збірній Португалії в листопадових матчах Ліги націй проти Данії та Вельсу.

Футболіст отримав травму в чемпіонаті Туреччини. Медичне обстеження виявило серйозне розтягнення м’язів і гематому задньої поверхні стегна. Орієнтовний термін відновлення — близько місяця.

Через ушкодження Леан пропустить поєдинки 14 та 17 листопада. У поточному сезоні він провів 11 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, у жовтні після від’їзду Кріштіану Роналду зі збірної саме Леан отримав легендарний сьомий номер.

Джерело: A Bola

До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.

Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.

Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.

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