Збірна України поступилася Північній Ірландії у п’ятому турі Ліги націй

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Українська команда програла суперникам із рахунком 0:1 у матчі п’ятого туру футбольної Ліги націй 14 листопада.

Після рівного початку зустрічі господарі поля в Белфасті відкрили рахунок у середині першого тайму, але суддя скасував взяття воріт через офсайд.

Невдовзі після скасування голу Північна Ірландія могла вийти вперед, але голкіпер Анатолій Трубін здійснив два суперсейви в одному епізоді. Україна відповіла моментом дебютанта Олексія Кащука, який не реалізував вихід сам на сам із воротарем.

Зрештою, на 68-й хвилині північноірландці відкрили рахунок. Після розіграшу кутового Террі Девлін потужно пробив у кут воріт із відстані близько двадцяти метрів. Цей гол став вирішальним.

Після цієї поразки збірна України втратила шанси поборотися за вихід у дивізіон А Ліги націй. Наша команда посідає третє місце у групі, набравши чотири очки у п’яти матчах.

У заключному турі основного етапу Ліги націй Україна 17 листопада зіграє проти Грузії. Перемога або нічия гарантують синьо-жовтим місце в Лізі В на наступний сезон турніру, а поразка відправить підопічних Андреа Мальдери до плей-оф за збереження прописки в дивізіоні. Угорщина та Північна Ірландія визначать переможця групи в очному матчі.

Олексій Кащук дебютував у національній збірній України.

Раніше Угорщина перемогла Грузію та очолила групу збірної України в Лізі націй.

До цього збірна України U-19 сенсаційно перемогла Італію у відборі на Євро-2027.

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