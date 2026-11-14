Збірна України U-19 сенсаційно перемогла Італію у відборі на Євро-2027

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Юнацька збірна України здолала команду Італії з рахунком 1:0 у матчі другого раунду кваліфікації до чемпіонату Європи-2027 серед футболістів віком до 19 років.

Долю поєдинку вирішив один гол. «Синьо-жовті» відкрили рахунок перед екватором першого тайму. Це Глют перехопив мяч у центрі поля і класним пасом вивів Дєдова віч-на-віч із воротарем, а той холоднокровно переграв Анеллі.

Збірна України U-19 оформила другу перемогу поспіль. Тепер в активі підопічних Олега Лужного шість очок. «Синьо-жовті» захопили лідерство в групі A6 відбору.

Наступний матч юнацька збірна України відбудеться 17 листопада. Суперником буде Румунія U-19. «Триколірні» стартували на цьому етапі кваліфікації з двох поразок і йдуть останніми в квартеті.

Нагадаємо, Буковина впевнено перемогла Лівий Берег у перенесеному матчі УПЛ.

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