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Збірна України з дзюдо візьме участь у командному Кубку Європи в Ризі

UA NEWS 11 Жовтня 2026 18:10
Збірна України з дзюдо візьме участь у командному Кубку Європи в Ризі
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17–18 жовтня в столиці Латвії відбудеться Riga Millennium Team Cadet European Cup 2026 — командний Кубок Європи з дзюдо серед кадетів. У змаганнях виступить збірна України.

 

Як інформує Міжнародна федерація дзюдо, на змагання вже заявилися понад 400 спортсменів із 19-ти країн, передає Укрінформ.

Україну представлятимуть 32 учасники - 23 юнаки та 9 дівчат.

Джерело: IJF

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