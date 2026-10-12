Збірна України змінила домашній стадіон у Лізі націй на арену в Словаччині

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Збірна України з футболу визначилася з місцем проведення заключного домашнього матчу в основному раунді Ліги націй сезону 2026/27 проти команди Грузії, який відбудеться у словацькому місті Кошице.

Перші два поєдинки «синьо-жовті» приймали у Трнаві, проте через триваючу російську агресію національна команда змушена грати за межами батьківщини, обравши прикордонний регіон усього за 97 км від Ужгорода.

Поєдинок прийматиме сучасна Kosicka futbalova arena місткістю 12 555 глядачів, яку звели у 2018–2023 роках за 22,5 млн євро [близько $25,1 млн]. Стадіон уже став звичним для українського футболу, оскільки після повномасштабного вторгнення тут проводили свої єврокубкові матчі «Дніпро-1», «Кривбас» та «Полісся». Після чотирьох турів підопічні Андреа Мальдери мають у своєму активі чотири очки і зберігають математичні шанси поборотися за найвищі місця у квартеті перед вирішальними матчами у листопаді.

Джерело: «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, Україна програла Угорщині у важливому матчі Ліги націй.

Швеція обіграла Румунію завдяки голу Дьокереша.

Збірна Польщі програла Боснії і Герцеговині 0:1.

Франція забила Бельгії чотири м’ячі за 14 хвилин і виграла 4:1.

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