Зелінський і Полманс програли першим сіяним у чвертьфіналі Базеля — Interia Sport

Польський тенісист Ян Зелінський та австралієць Марк Полманс не вийшли до півфіналу парного турніру ATP 500 у Базелі, Швейцарія. У чвертьфіналі вони поступилися першій сіяній німецькій парі Кевін Кравіц — Тім Пюц із рахунком 6:7(3), 6:7(5), повідомляє Interia Sport.

Перший сет вирішив тайбрейк

Зелінський розпочав матч на подачі та впевнено взяв перший гейм. У наступному геймі польсько-австралійський дует мав дві можливості повести 2:0, але Пюц утримав свою подачу. Ще три брейкпойнти Зелінський і Полманс не реалізували у шостому геймі.

Німецькі тенісисти також мали шанси на брейк, коли подавав Полманс. Перший брейкпойнт він відіграв подачею, а під час другого Зелінський успішно зіграв біля сітки. До завершення сету суперники не створили нових можливостей для брейку, тож долю партії вирішував тайбрейк.

Кравіц і Пюц одразу здобули мінібрейк та контролювали перебіг тайбрейку. За рахунку 6:3 вони отримали сетболи й реалізували перший із них на власній подачі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевагу у другій партії не втримали

У третьому геймі другого сету Зелінський і Полманс відібрали подачу Пюца. Проте вже в наступному геймі Полманс втратив свою подачу, хоча їхній дует мав дві можливості повести 3:1. Надалі обидві пари впевнено грали на подачі, тому матч знову перейшов у тайбрейк.

За рахунку 4:4 Зелінський і Полманс здобули перший мінібрейк. Вони повели 5:4 та мали дві власні подачі, однак обидва розіграші виграли суперники. Кравіц і Пюц отримали матчбол на своїй подачі та завершили зустріч у двох сетах.

У першому колі Зелінський і Полманс обіграли Роберта Галловея та Андре Йоранссона — 4:6, 7:6(4), 10:6. Після поразки в чвертьфіналі вони завершили виступ на турнірі Swiss Indoors Basel.

Читай нас у