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Український півзахисник Іван Желізко, який отримав польське громадянство та відмовився від перспектив виступати за Україну, наразі не входить до планів збірної Польщі.

Польський тренерський штаб вважає, що має достатньо сильних гравців у центрі поля, тому не планує запрошувати Желізка. Раніше футболіст був кандидатом на дебют у дорослій збірній України.

Желізко провів 43 матчі за українські збірні різних вікових категорій, зокрема за олімпійську команду U-23. У листопаді стало відомо, що він отримав громадянство Польщі.

З 2023 до 2026 року футболіст виступав за польську «Лехію», після чого болгарський «Лудогорець» викупив його контракт за 3 млн євро.

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