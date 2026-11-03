Жіноча збірна Уельсу зіграє з Данією, Італією та Ісландією — BBC Sport

Жіноча збірна Уельсу в 2027 році зіграє проти Данії, Італії та Ісландії після повернення до дивізіону A Ліги націй. Про склад групи повідомляє BBC Sport.

Повернення до елітного дивізіону

Команда Ріан Вілкінсон виборола підвищення, посівши перше місце у групі B1 кваліфікації до жіночого чемпіонату світу 2027 року. Уельська збірна не програла жодного матчу в кампанії проти Чехії, Албанії та Чорногорії.

Попереднього разу Уельс виступав у дивізіоні A у 2025 році. Тоді команда двічі поступилася Данії та Італії, а також двічі зіграла внічию зі Швецією, яка виграла групу. Уельська збірна фінішувала останньою та вибула до дивізіону B.

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Календар і відбір на чемпіонат світу

УЄФА ще не затвердив розклад матчів Ліги націй 2027 року. Турнір відбудеться в міжнародні вікна у лютому-березні, квітні та червні.

Ці ігри можуть стати підготовкою Уельсу до першого в історії виступу у фінальній частині чемпіонату світу. У півфіналі плей-оф валлійки перемогли Албанію із загальним рахунком 4:0, а у фіналі зіграють із Норвегією. Домашня зустріч відбудеться 1 грудня на стадіоні «Кардіфф Сіті», матч-відповідь — через чотири дні. Навіть перемога над Норвегією не гарантуватиме Уельсу путівку до Бразилії: команді може знадобитися участь у міжконтинентальному плей-оф у лютому.

Переможці груп дивізіону A вийдуть до фінальної частини Ліги націй у жовтні та здобудуть путівки на Олімпіаду 2028 року в Лос-Анджелесі. Команди, що фінішують останніми, вилетять до дивізіону B, а треті збірні зіграють стикові матчі проти других команд дивізіону B.

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