Жіночий Арсенал зіграв 1:1 із Бірмінгемом і почув свист трибун — Sky Sports News

Жіночий «Арсенал» зіграв унічию 1:1 з «Бірмінгем Сіті» в матчі Жіночої суперліги на стадіоні «Емірейтс». Після фінального свистка команду освистали вболівальники. Нічия посилила тиск на Рене Слегерс, повідомляє Sky Sports.

Голи після перерви

У першому таймі «Арсенал» мав кілька нагод відкрити рахунок. Алессія Руссо влучила у стійку після навісу Лії Вільямсон, а воротарка «Бірмінгема» Софі Беггаллі парирувала удар Кіри Куні-Кросс.

На 53-й хвилині гості вийшли вперед: Осеан Юртре завершила контратаку «Бірмінгема». Юртре, яку у вересні визнали гравчинею місяця, відкрила рахунок у матчі. Господарки відігралися на 66-й хвилині завдяки влучному удару Олівії Сміт.

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Невикористані нагоди Арсеналу

Після зрівняння рахунку «Арсенал» продовжив атакувати, але Беггаллі кілька разів урятувала гостей. Зокрема, вона зупинила удар Лотте Вуббен-Мой на лінії воріт. Сміт також мала можливість принести лондонській команді перемогу на 76-й хвилині, але пробила вище воріт.

«Арсенал» уперше не зміг перемогти у п’яти поспіль матчах Жіночої суперліги. Перед міжнародною паузою лондонський клуб набрав п’ять очок у перших п’яти матчах ліги та здобув лише одну перемогу в шести іграх усіх турнірів. «Бірмінгем», який цього сезону підвищився до елітного дивізіону, до зустрічі з «Арсеналом» мав лише дві нічиї в чемпіонаті.

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