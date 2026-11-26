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Жіноча збірна України з волейболу змінить головного тренера. Польський фахівець Якуб Глушак, який керував командою протягом останніх двох років, більше не працюватиме зі збірною. Найімовірніше, його наступником стане тренер з Італії.

Причиною завершення співпраці з Глушаком стало невиконання головного завдання на Євро-2026. Українська команда вилетіла з турніру на груповому етапі, здобувши лише одну перемогу в чотирьох матчах. Це найгірший результат збірної за останні сім років.

Водночас Мельник наголосив, що не підтримує хвилю критики на адресу колишнього наставника.

«Для мене навіть дивно, чому він отримав так багато хейту в засобах масової інформації. Деколи заслужено, але здебільшого, на мою думку, незаслужено — дуже багато, просто постійно. Тренер він непоганий, але, я думаю, не повною мірою міг керувати командою. Звичайно, його тренерські підходи та методика — у нас немає таких тренерів. Не хочу нікого ображати, але справді немає. Проте завдання на Європі не виконано, і він сам це розуміє».

Новим головним тренером жіночої збірної України, найімовірніше, стане італійський фахівець. За словами Михайла Мельника, Федерація волейболу вже веде перемовини з одним із кандидатів. Його імені президент організації поки не розкриває.

«У нас буде новий тренер у жіночій збірній. Ми ще ніде про це не говорили, але можу сказати, що це буде італієць — якщо все зійдеться так, як ми запланували. Зараз ведемо перемовини з одним із італійців».

За словами Мельника, у тренерському штабі відбудуться масштабні зміни. До роботи залучатимуть українських молодих фахівців, які зможуть здобути досвід під керівництвом нового наставника.

«Будуть великі зміни в тренерському штабі: наші молоді фахівці там обкатуватимуться, як він нам і порадив. Він міг би взяти, як і попередній, повністю свій штаб, але це, по-перше, гроші, а по-друге — де тоді наші будуть досвіду набиратися?»

На наступний рік перед жіночою збірною України визначили два основні завдання: залучення молодих волейболісток і збереження місця в Лізі націй.

«Я думаю, що тут буде робота на перспективу. Нам треба підключати молодь. Наше основне завдання — залишитися в Лізі націй, що буде непросто, бо вилітатимуть дві команди. Головне — утриматися».

Мельник також зауважив, що більші сподівання Федерація покладає на чоловічу збірну, однак і в жіночій команді є перспективні молоді спортсменки та гравчині, які раніше не отримували достатньо можливостей проявити себе.

«Звичайно, більше надій у нас на чоловічу збірну — ніде правди діти, там потенціал набагато сильніший. Але й у жіночій збірній є багато молоді та гравчинь, які, в принципі, вже не такі й молоді, але не були задіяні повною мірою. Тому ми плануємо дуже широку підготовчу роботу».

Михайло Мельник уже обговорив із майбутнім головним тренером умови підготовки команди до нового сезону. Не виключено, що всі навчально-тренувальні збори відбуватимуться в Україні, адже підготовка за кордоном обходиться значно дорожче.

«Ми про це говорили з тренером і зараз шукаємо базу, адже збори за кордоном — це величезні витрати для держави, мінімум утричі дорожче, ніж в Україні. Де саме пройде перший збір, ще шукаємо — можливо, у Чернівцях або в Ужгороді».

За словами президента Федерації, майбутній наставник погодився проводити підготовку в Україні за умови, що місце буде безпечним. На перший ознайомчий збір планують запросити перспективних волейболісток, які виступають в українських чемпіонатах, зокрема тих, хто раніше не залучався до національної команди.

«Майбутній тренер дав добро: сказав, що йому байдуже де, аби місце було безпечним. На перший, ознайомчий збір ми викличемо всіх перспективних дівчат, які грають в українських чемпіонатах, — багато молоді й тих, хто раніше не залучався до збірної. Про це я їм сказав після фіналу Суперкубка: у національній збірній будуть великі зміни і в тренерському штабі, і серед гравців. Тож двері відкриті — старайтеся, за вами стежитимуть, і найуспішніших запросять на збори».

У 2027 році на українську команду очікують змагання в Лізі націй та чемпіонат світу.

2–6 червня — Ліга націй, перший ігровий тиждень.

16–20 червня — Ліга націй, другий ігровий тиждень.

7–11 липня — Ліга націй, третій ігровий тиждень.

21–25 липня — плейоф Ліги націй.

10–26 вересня — чемпіонат світу. Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник. Нагадаємо, за даними Interia Sport, Міжнародна федерація волейболу включила жіночу збірну Росії до списку 32 учасниць чемпіонату світу 2027 року, який відбудеться у США та Канаді. Турнір запланований на 31 серпня — 12 вересня.

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