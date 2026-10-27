Жорже Жезуш планує викликати Роналду до збірної Португалії — Interia Sport

У Португалії головний тренер національної збірної Жорже Жезуш планує викликати нападника «Аль-Насра» Кріштіану Роналду на найближчі матчі Ліги націй проти Данії та Уельсу. За даними португальського видання O Jogo, футболіста внесли до попереднього списку гравців на збір, повідомляє Interia Sport.

Події вересневого збору

Наприкінці вересня Роналду залишився на лаві запасних у матчі Ліги націй проти Норвегії в Осло й не вийшов на поле. Як пише Interia Sport, футболіст розцінив рішення тренера як прояв неповаги.

За інформацією видання, після цього Роналду пропустив наступне тренування та самовільно залишив розташування збірної перед наступним матчем. Португальська футбольна федерація, за даними Interia Sport, наклала на нього 30-денне відсторонення і штраф у 255 євро за порушення дисциплінарного регламенту.

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Попередній склад команди

O Jogo також повідомляє, що до попереднього списку на найближчий збір потрапили партнери Роналду по «Аль-Насру» Жуан Фелікс і Саму Кошта.

Після чотирьох матчів Португалія має 12 очок і очолює четверту групу Ліги націй. Команда перемогла Уельс з рахунком 1:0, двічі обіграла Норвегію — по 2:1, а також здолала Данію — 4:2. Роналду є рекордсменом збірної Португалії за кількістю матчів і голів: 234 гри та 146 забитих м’ячів.

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