Журналіст Генрі Вінтер назвав Матті Кеша польським Кафу — Interia Sport

В Англії журналіст Генрі Вінтер високо оцінив виступ правого захисника «Астон Вілли» та збірної Польщі Матті Кеша в матчі проти «Манчестер Сіті». Після перемоги бірмінгемського клубу Вінтер у коментарі talkSPORT назвав Кеша польським Кафу.

Протистояння з Доку

Як повідомляє Interia Sport, одним із головних випробувань для Кеша стало протистояння з бельгійським вінгером «Манчестер Сіті» Жеремі Доку. Видання зазначає, що польський захисник упорався з цим завданням, а «Астон Вілла» перемогла «Сіті» та перервала тривалу безпрограшну серію суперника в чемпіонаті.

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Коментар Муамби

Колишній футболіст Фабріс Муамба також відзначив гру Кеша. У відповідь на допис Вінтера він написав, що виступ польського захисника проти Доку має бути прикладом для вивчення кожним фланговим оборонцем у футбольній академії.

Кеш виступає за «Астон Віллу» в Прем’єр-лізі та грає за збірну Польщі. За даними видання, він має стабільне місце в стартовому складі національної команди, коли здоровий і готовий виходити на поле.

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