Зірка Формули-1 Шарль Леклер уперше став батьком
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29-річний пілот Ferrari Шарль Леклер та його дружина Александра 3 листопада стали батьками.
У подружжя народилася донька, яку назвали Б'янкою.
Радісною новиною пара поділилася в Instagram, опублікувавши перше фото новонародженої.
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