Зірка Формули-1 Шарль Леклер уперше став батьком

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29-річний пілот Ferrari Шарль Леклер та його дружина Александра 3 листопада стали батьками.

У подружжя народилася донька, яку назвали Б'янкою.

Радісною новиною пара поділилася в Instagram, опублікувавши перше фото новонародженої.

Формула 1 повідомила командам, що заплановані етапи в Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах мають відбутися за графіком попри нестабільність на Близькому Сході.

Американська команда «Хаас» запросила бразильського гонщика Рафаеля Камару стати основним пілотом у сезоні Формули-1 2027 року. Нинішній лідер Формули-2 дебютує в Королеві автоспорту наступного сезону.

Формула-1 оголосила календар сезону 2027 року з десятьма спринтами.

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