ЗМІ: Скальоні погодив угоду з АФА до 2028 року з опцією до 2030-го — Buenos Aires Times

За даними Buenos Aires Times, головний тренер збірної Аргентини з футболу Ліонель Скальоні погодився укласти з Аргентинською футбольною асоціацією дворічний контракт до 2028 року. Угода міститиме пункт про можливе продовження співпраці до чемпіонату світу 2030 року.

Контракт до 2028 року

Про домовленість із 48-річним фахівцем повідомили агентство Noticias Argentinas та видання Perfil. За їхніми даними, продовження контракту до 2030 року буде можливим лише за взаємною згодою Скальоні та Асоціації.

Як повідомляють медіа, тренер обмірковував своє майбутнє та під час останньої міжнародної паузи провів переговори з президентом Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо «Чикі» Тапією. Сторони завершили перемовини після узгодження умов контракту, зокрема фінансових.

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Офіційного оголошення немає

Аргентинська футбольна асоціація ще не підтвердила укладення нової угоди. Її остання заява стосувалася початку переговорів зі Скальоні. За даними медіа, офіційне повідомлення може з’явитися найближчими днями або під час наступної міжнародної паузи 9–17 листопада.

Скальоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. Під його керівництвом команда здобула два Кубки Америки, Фіналіссіму 2022 року та виграла чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Очікується, що Аргентина прийме стартовий матч чемпіонату світу 2030 року, який також відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко; три ювілейні матчі мають пройти у Південній Америці.

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