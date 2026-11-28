0:00 / 0:00

Луганська «Зоря» та київська «Оболонь» зіграли внічию 0:0 у матчі 14-го туру Української Прем’єр-ліги. Луганці мали перевагу за кількістю атак і створили кілька небезпечних моментів, однак не змогли забити.

Поєдинок відбувся на стадіоні «Колос» у Ковалівці. «Оболонь» проводила номінально домашню зустріч на нейтральному полі через незадовільний стан газону власної арени.

У першому таймі кияни двічі загрожували воротам суперника після атак за участю Дениса Теслюка, а «Зоря» відповіла ударами Владлена Юрченка та Сергія Бойка, які не принесли результату.

Після перерви луганці продовжили тиснути. Небезпечні моменти створювали Артем Нестеренко, Ігор Горбач та Пилип Будківський, однак реалізувати їх не вдалося. Наприкінці матчу воротар «Оболоні» Назарій Федорівський кілька разів врятував команду, зокрема після ударів Юрченка та Горбача.

У підсумку «Оболонь» здобула важливе очко в боротьбі за збереження місця в УПЛ, а «Зоря» втратила можливість наблизитися до лідерів чемпіонату.

Центральний захисник київського «Динамо» Крістіан Біловар пропустив поєдинок 13-го туру Української Прем’єр-ліги проти «Оболоні» через травму. 25-річний футболіст не зміг допомогти команді саме через проблеми зі здоров’ям, а не через рішення тренерського штабу.

Нагадаємо, що Ярмоленко готується завершити кар’єру та отримати нову посаду в Динамо.

Раніше ми повідомляли, що Ярмоленко підписав новий контракт із Динамо.

Читай нас у