Звєрєв гарантував собі перше місце в рейтингу ATP за підсумками 2026 року — BBC Sport

У Шанхаї, Китай, тенісист Александр Звєрєв гарантував собі перше місце в підсумковому рейтингу ATP за 2026 рік. Це сталося після несподіваної поразки іспанця Карлоса Алькараса від бельгійця Зізу Бергса у третьому колі турніру Shanghai Masters — 7:5, 7:6 (7:4), повідомляє BBC Sport.

Поразка Алькараса визначила результат сезону

Алькарас зберігав математичні шанси випередити Звєрєва в боротьбі за першу позицію наприкінці року, однак після вильоту в Шанхаї вже не зможе цього зробити. Сам Звєрєв поки що не випередив у поточному рейтингу італійця Янніка Сіннера та не може очолити його раніше ніж 2 листопада.

Сіннер, який нині є першою ракеткою світу, вибув до кінця року через травму коліна. Звєрєв заявив, що завершити сезон на вершині рейтингу було його мрією, і відзначив роботу, яку виконав після повернення від важкої травми гомілкостопа.

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Два титули Grand Slam за сезон

29-річний німець у червні здобув перший у кар'єрі титул Grand Slam, перемігши на Відкритому чемпіонаті Франції. Минулого місяця він також виграв US Open. До цього Звєрєв програв три фінали турнірів Grand Slam.

Він стане першим німецьким тенісистом, який завершить рік на першій сходинці рейтингу ATP, а також найстаршим гравцем, кому це вдасться вперше. Після травми, отриманої у півфіналі Ролан Гаррос 2022 року, Звєрєв пропустив сім місяців, але з березня 2024 року безперервно перебуває у топ-4 світового рейтингу.

На старті 2026 року Алькарас мав 12 050 рейтингових очок, Сіннер — 11 500, а третій Звєрєв — 5 110. Упродовж сезону іспанець пропустив майже п'ять місяців через травму зап'ястка, а італієць достроково завершив сезон через проблеми з коліном.

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