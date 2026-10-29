Звєрєв з понеділка очолить світовий тенісний рейтинг — Der Spiegel

Німецький тенісист Александер Звєрєв у Відні з понеділка очолить світовий тенісний рейтинг. Це стало можливим після його перемоги над представником Нідерландів Таллоном Грікспором в 1/8 фіналу турніру, повідомляє Der Spiegel.

Перемога над Грікспором

Звєрєв переграв Грікспора у двох сетах — 6:4, 7:5 — та вийшов до чвертьфіналу змагань. Після цього результату зміна лідера світового рейтингу стала офіційною. Вихід до чвертьфіналу став для тенісиста черговою великою кар’єрною метою, зазначає видання.

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Перше місце у рейтингу

29-річний Звєрєв випередить італійця Янніка Сіннера. За даними Der Spiegel, уже було відомо, що німець завершить тенісний рік на першій позиції світового рейтингу.

Цього року Звєрєв виграв Відкритий чемпіонат Франції та US Open. Він стане другим німецьким тенісистом після Бориса Беккера, який очолював рейтинг у 1991 році. Також Звєрєв буде 30-м тенісистом, який посідав перше місце світового рейтингу від часу його запровадження у 1973 році.

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