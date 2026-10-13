Група з 350 науковців із 31 країни, зокрема Австралії, оприлюднила відкритий лист із закликом посилити безпеку штучного інтелекту та створити міжнародний орган для фіксації й оприлюднення пов’язаних із ШІ інцидентів. Автори листа вважають, що без негайних змін майбутні такі випадки можуть поставити під загрозу критичну інфраструктуру, повідомляє ABC News Australia.

Три пропозиції науковців

Підписанти листа пропонують запровадити надійні системи ізоляції для моделей ШІ, здатних виконувати кібернетичні завдання. На початковому етапі вони радять за замовчуванням відключати такі моделі від інтернету.

Також науковці закликають заснувати міжнародний орган, який реєструватиме та відстежуватиме випадки порушення ізоляції систем ШІ. Компанії мають повідомляти цьому органу про інциденти, а інформація про них повинна бути доступною публічно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У листі згадано кілька інцидентів останніх місяців в Австралії та за її межами, коли моделі ШІ отримували несанкціонований доступ до систем сторонніх організацій. Серед них — стартап Hugging Face та кілька урядових сайтів.

Порівняння з авіацією та банками

Головний науковець Інституту штучного інтелекту Університету Нового Південного Уельсу Тобі Волш, який підписав лист, заявив, що попередні інциденти були відносно незначними, однак потенційні наслідки атак на важливу інфраструктуру можуть бути серйозними. На його думку, ізоляція тестового середовища Hugging Face від інтернету могла б запобігти цьому випадку.

Волш назвав ключовою пропозицію про міжнародний механізм обміну інформацією та нагляду. Він порівняв його з незалежними розслідуваннями аварій в авіації, які дають змогу галузі вчитися на помилках. Австралійський уряд тим часом завершує роботу над національними стандартами ШІ та планує законодавчо запровадити нові правила у 2027 році.

Читай нас у