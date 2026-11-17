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Міністерство оборони України 16 листопада 2026 року повідомило про розвиток спільного з НАТО проєкту з використання 3D-друку для виробництва, ремонту та модернізації безпілотних літальних апаратів. Ініціативу реалізує Спільний центр Україна — НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Її мета — зробити виготовлення необхідних компонентів швидшим, а ремонт військової техніки менш залежним від традиційних виробничих підприємств і постачальників.

3D-друк уже використовують для створення корпусів, кріплень, захисних елементів та інших деталей безпілотників. Технологія дозволяє виготовляти невеликі партії компонентів без дорогих виробничих форм, швидко змінювати конструкцію та замінювати пошкоджені елементи. Проте надруковані вироби не завжди можуть замінити металеві або композитні деталі, особливо якщо йдеться про високі навантаження, температуру та тривалу експлуатацію.

UA.News розповідає, які компоненти військових дронів реально виготовляти на 3D-принтерах, наскільки таке виробництво дешевше за традиційні методи, як воно допомагає ремонтувати безпілотники та чому технологія поки не здатна повністю замінити звичайні заводи.

Україна та НАТО розвивають 3D-друк для військових безпілотників

JATEC реалізує проєкт із розвитку адитивного виробництва для безпілотних систем. Йдеться про технології, за яких деталь створюється поступово, шляхом нанесення матеріалу відповідно до цифрової тривимірної моделі.

Одним із практичних етапів ініціативи став спеціалізований семінар. У ньому взяли участь військовослужбовці українських підрозділів безпілотних систем, інженери, експерти з адитивного виробництва та представники держав НАТО.

Учасники зосередилися на трьох основних напрямах: оперативному ремонті й модернізації безпілотників, забезпеченні військових підрозділів необхідними компонентами та розвитку тактичної логістики.

Окрему увагу приділили підготовці спеціалістів, здатних працювати з технологіями 3D-друку. Адже наявність обладнання сама по собі не гарантує можливості виготовляти надійні компоненти для військової техніки.

Водночас повідомлення Міноборони поки не містить конкретних даних щодо бюджету проєкту, кількості обладнання, яке планують передати військовим, чи термінів розгортання нових виробничих потужностей. Також не оголошено перелік деталей, які планують виготовляти в межах ініціативи.

Тому наразі йдеться про розвиток відповідних технологічних можливостей, а не про підтверджений запуск масштабного виробництва компонентів для всіх підрозділів.

Для України ця ініціатива має значення ще й тому, що сучасні безпілотники постійно змінюються. Виробники вдосконалюють конструкції, змінюють розташування електроніки, камер і систем зв'язку. Кожна така модернізація може потребувати нових деталей, виготовлення яких традиційними методами іноді займає більше часу, ніж сама розробка.

Як працює 3D-друк і чому його використовують для виробництва дронів

Головна особливість адитивного виробництва полягає в тому, що для створення деталі не обов'язково виготовляти спеціальну пресформу або обробляти великий шматок матеріалу.

Спочатку інженер розробляє цифрову модель компонента. Вона містить інформацію про його форму, розміри та конструктивні особливості. Потім спеціальна програма розділяє модель на тонкі шари та формує інструкції для принтера.

Найпоширеніша технологія — FDM, або пошарове наплавлення пластику. Принтер нагріває полімерну нитку, розплавляє її та послідовно наносить матеріал на робочу поверхню. Після охолодження утворюється готова деталь.

Для невеликих компонентів такий процес може тривати від десятків хвилин до кількох годин. Великі або складні вироби потребують більше часу. Існують й інші способи 3D-друку. Наприклад, SLA використовує світлочутливу смолу, яка твердне під дією світла. Так можна отримувати деталі з високою точністю та складною геометрією.

Промислові технології дозволяють працювати навіть із металевими порошками. Однак відповідне обладнання значно дорожче, потребує складнішого обслуговування та спеціальних умов роботи.

У матеріалі Армії США про застосування 3D-друку у військовому ремонті зазначається, що компактні полімерні принтери можуть працювати у відносно простих умовах. Натомість промислові системи для металевого друку потребують значно більше електроенергії, простору та спеціально підготовленого персоналу.

Для виробництва безпілотників основна перевага полягає у швидкості внесення змін. Якщо потрібно змінити форму кріплення камери або збільшити корпус електронного модуля, інженер редагує цифрову модель і виготовляє новий зразок.

У традиційному виробництві подібна зміна іноді потребує переналаштування обладнання або виготовлення нової оснастки. У випадку 3D-друку достатньо підготувати оновлений файл, перевірити його та запустити друк.

Які деталі військових дронів можна друкувати на 3D-принтерах

Можливості 3D-друку залежать передусім від призначення компонента та навантажень, які він повинен витримувати. Найпростіше виготовляти невеликі пластикові елементи, що не відповідають за основну міцність безпілотника. Серед них — корпуси електронних пристроїв, тримачі антен, кріплення камер, захисні кожухи та різноманітні адаптери.

Такі деталі зазвичай мають відносно просту конструкцію. Водночас їхні розміри можуть відрізнятися залежно від моделі дрона, встановленого обладнання та особливостей складання.

Наприклад, зміна камери може вимагати нового кріплення. Якщо необхідний компонент відсутній у постачальника, його можна спроєктувати та виготовити на принтері. Українські підприємства вже пропонують подібні рішення. Зокрема, виробник O.S.A. демонструє захисні елементи для камер і тримачі антен, виготовлені з полімерів TPU та PETG.

TPU — еластичний матеріал, який може деформуватися під навантаженням і частково поглинати удари. Його використовують для захисних накладок, амортизувальних елементів та інших гнучких деталей.

PETG — жорсткіший полімер, який застосовують для корпусів, кріплень і технічних компонентів. Він має певну стійкість до механічного навантаження, хоча характеристики конкретного виробу залежать від конструкції та параметрів друку.

Ще один поширений матеріал — PLA. Він відносно простий у роботі та підходить для створення прототипів, однак має обмеження щодо нагрівання й механічних навантажень.

Окрему категорію становлять елементи рами безпілотника. Теоретично 3D-принтер дозволяє виготовити значну частину конструкції, проте можливість її практичного використання залежить від матеріалу, ваги апарата та результатів випробувань.

У 2025 році дослідники опублікували роботу про проєктування й випробування 3D-друкованої рами дрона. Вони досліджували конструкцію з PETG та порівнювали її механічні характеристики з вуглепластиковими матеріалами. Результати показали, що друковані конструкції можуть бути придатними для певних завдань, але матеріали на основі вуглецевого волокна мають істотно вищу жорсткість і міцність.

Це пояснює, чому багато безпілотників використовують комбінований підхід: основні силові елементи виготовляють із композитів або металу, а додаткові компоненти — за допомогою 3D-друку.

Чи можна повністю надрукувати військовий безпілотник

Попри розвиток адитивних технологій, повністю виготовити сучасний функціональний безпілотник на звичайному пластиковому 3D-принтері неможливо. Дрон складається не лише з корпусу та рами. Для польоту йому потрібні електродвигуни, електронні регулятори, контролер, сенсори, акумулятор, системи зв'язку та інші компоненти.

Більшість цих пристроїв виготовляють за допомогою спеціалізованих промислових процесів. Звичайний FDM-принтер не здатний замінити виробництво мікросхем, електродвигунів або літієвих акумуляторів.

Існують експериментальні технології друку електронних схем та провідних елементів, однак їхні можливості відрізняються від масового виробництва сучасної електроніки. Водночас друк корпусних компонентів дозволяє зменшити залежність від окремих постачальників механічних деталей.

Наприклад, виробник може отримати готові електронні модулі та двигуни, а частину пластикових елементів виготовити самостійно. Це особливо зручно під час розроблення нової моделі, коли конструкція ще змінюється.

Проте для масового виробництва однакових деталей інші технології часто залишаються економічно вигіднішими.

Скільки коштує 3D-друк деталей для дронів і чи дешевше це за традиційне виробництво

Одне з головних питань щодо адитивного виробництва — його реальна собівартість. На перший погляд 3D-друк виглядає дешевшим, оскільки не потребує дорогих пресформ, великих верстатів та складних виробничих ліній. Однак остаточна вартість залежить від кількості деталей, матеріалів, обладнання та витрат часу.

Для прикладу можна розглянути умовне пластикове кріплення масою 20 грамів. Якщо кілограм матеріалу коштує 600 гривень, безпосередня вартість пластику для такої деталі становитиме приблизно 12 гривень.

Проте це лише витрати на матеріал. До собівартості потрібно додати електроенергію, амортизацію принтера, роботу спеціаліста, можливий брак та післяобробку. У результаті фактична вартість готового виробу буде вищою.

Для невеликої кількості компонентів така схема може бути вигідною. Особливо коли альтернативою є замовлення спеціальної деталі, виготовлення оснастки або тривале очікування постачання.

Натомість для десятків тисяч однакових пластикових виробів традиційне лиття під тиском часто має перевагу. Причина полягає в тому, що після створення пресформи кожна наступна деталь може виготовлятися дуже швидко. Вартість дорогої оснастки поступово розподіляється між великою кількістю виробів.

3D-принтер працює інакше: навіть коли цифрова модель повністю готова, кожну деталь потрібно фізично друкувати, витрачаючи машинний час. Тому економічність залежить від масштабу виробництва. Для прототипів, невеликих партій та рідкісних запасних частин адитивні технології часто мають перевагу. Для великих серій стандартизованої продукції традиційні методи можуть бути дешевшими.

Показовий приклад навели американські військові. У жовтні 2026 року Армія США описала випадок виготовлення невеликого кріплення акумулятора. Деталь надрукували менш ніж за годину, а її матеріальну вартість оцінили приблизно у 10 центів.

Альтернативою було замовлення цілого комплекту обладнання вартістю 2100 доларів із багатотижневим очікуванням. Однак ці цифри не означають, що 3D-друк загалом у 21 тисячу разів дешевший. У наведеному випадку порівнювали виготовлення окремого компонента із закупівлею цілого виробу. До того ж оцінка в 10 центів не відображає всіх витрат на організацію виробництва.

Головна економія полягала в можливості замінити невелику пошкоджену деталь без придбання значно дорожчого комплекту. Для українських безпілотників аналогічна логіка може працювати під час ремонту корпусів електроніки, кріплень та інших змінних компонентів.

Як 3D-принтери можуть прискорити ремонт військових дронів

Однією з найбільших переваг 3D-друку для армії є можливість скорочувати час очікування запасних частин. Традиційний ремонт передбачає, що необхідний компонент уже є на складі або його потрібно замовити у виробника. Якщо деталь рідкісна, пошкоджений безпілотник може залишатися непридатним до використання навіть через відносно незначну несправність.

Адитивне виробництво дозволяє частково змінити цей процес. Якщо військові мають перевірену цифрову модель відповідної деталі, необхідний матеріал та обладнання, вони можуть виготовити заміну без очікування окремого постачання.

Наприклад, після пошкодження захисного корпусу камери або кріплення електронного модуля не завжди потрібно замінювати весь вузол. Іноді достатньо виготовити новий корпусний елемент.

Водночас сам друк не завершує ремонт. Деталь необхідно перевірити, встановити та переконатися, що вона відповідає вимогам конкретного обладнання. У дослідженні американських військових щодо мобільного виробництва деталей для автономної техніки, опублікованому 2026 року, зазначається, що пересувні виробничі комплекси можуть допомогти скоротити простої безпілотних систем.

Автори звертають увагу на вразливість централізованих ремонтних підприємств і логістичних маршрутів під час війни. Якщо постачання запасних частин переривається, навіть техніка з незначними пошкодженнями може тривалий час залишатися без ремонту.

Мобільні майстерні з принтерами та іншим обладнанням розглядаються як один зі способів зменшити таку залежність. Особливе значення має можливість зберігати не лише фізичні запаси деталей, а й бібліотеки перевірених цифрових моделей.

За такого підходу ремонтна майстерня може виготовляти різні компоненти залежно від поточних потреб, не зберігаючи великої кількості кожного найменування. Однак цей принцип працює лише за умови, що модель уже випробувана, а виготовлена деталь відповідає необхідним характеристикам.

Розроблення нового компонента з нуля може потребувати значно більше часу, ніж його друк. Тому основна перевага технології — не миттєве створення будь-якої запчастини, а можливість швидкого повторного виготовлення вже перевірених деталей.

Як 3D-друк може змінити військову логістику

Традиційна система забезпечення передбачає виробництво запасних частин, їхнє зберігання на складах і доставку до місця використання. Така модель залишається необхідною для більшості складних компонентів. Проте вона може бути недостатньо гнучкою, коли військовим терміново потрібна невелика кількість нестандартних деталей.

Адитивне виробництво дозволяє частково перенести виготовлення запасних частин ближче до місця ремонту. Умовно замість транспортування десятків різних пластикових компонентів ремонтний центр може отримувати універсальні витратні матеріали та використовувати бібліотеку перевірених цифрових моделей.

Водночас для такого підходу потрібні стандартизовані конструкції, узгоджені виробничі процедури та контроль якості. Інша перевага — можливість виготовляти деталі для техніки, яка вже не виробляється або для якої складно отримати оригінальні запчастини.

Міністерство оборони США розглядає адитивне виробництво саме як інструмент скорочення логістичних ланцюгів і виготовлення необхідних деталей за запитом. При цьому технологія не усуває потреби у звичайному постачанні. Принтери також потребують матеріалів, запасних частин і технічного обслуговування.

Крім того, цифрові моделі військових компонентів можуть містити чутливу технічну інформацію. Їхнє зберігання та передавання потребують відповідного захисту. Таким чином, цифрові бібліотеки деталей можуть зробити логістику гнучкішою, але водночас створюють нові вимоги до кібербезпеки, стандартизації та управління виробничими даними.

Що проєкт JATEC може змінити для українського виробництва дронів

Проєкт JATEC може допомогти Україні систематизувати використання 3D-друку у виробництві та ремонті військових безпілотників. Йдеться не лише про забезпечення підрозділів обладнанням, а й про підготовку спеціалістів, стандартизацію виробництва та створення перевірених цифрових моделей деталей.

Використання адитивних технологій дозволить швидше виготовляти окремі компоненти, модернізувати конструкції дронів і скорочувати час очікування запасних частин. Водночас ефективність такого підходу залежатиме від якості матеріалів, доступності обладнання та контролю готових виробів.

3D-друк не замінить традиційне виробництво електроніки, двигунів і складних конструкцій. Проте він може зробити ремонт безпілотників швидшим, а виробництво окремих деталей — гнучкішим і менш залежним від постачальників.

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