7% опитаних зазнали зловживань із ШІ-згенерованими інтимними зображеннями — News-Medical

Опитування понад 7 200 повнолітніх у США, Великій Британії та Австралії засвідчило, що 7% респондентів після досягнення 18 років стикалися щонайменше з однією формою зловживань із ШІ-згенерованими інтимними зображеннями без їхньої згоди. Про результати дослідження повідомляє News-Medical.

До таких випадків дослідники віднесли створення або редагування інтимного зображення людини за допомогою штучного інтелекту без її дозволу, поширення такого матеріалу або погрози його поширити. Майже 87% постраждалих повідомили принаймні про один наслідок для свого життя — зокрема для здоров'я й добробуту, стосунків, роботи або фінансового становища.

Відмінності між групами респондентів

Вищі показники таких випадків зафіксували серед людей віком до 35 років, представників расових та етнічних меншин, людей з інвалідністю, а також чоловіків. Чоловіки повідомляли про цей досвід більш ніж удвічі частіше за жінок: 10,2% проти 3,8%.

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Водночас жінки повідомляли про більше негативних реакцій і наслідків, зокрема про страх за власну безпеку та вплив на психічне й фізичне здоров'я. Автори зазначили, що це може бути пов'язано з ширшими гендерними нерівностями, стигмою та ризиками для безпеки, з якими непропорційно часто стикаються жінки.

Попередні результати дослідницької програми

Роботу опублікували в International Journal of Human–Computer Interaction. Вона продовжує два попередні дослідження на основі того самого міжнародного масиву даних. В одному з них 3,2% учасників повідомили, що створювали, поширювали або погрожували поширити ШІ-згенеровані сексуалізовані зображення без згоди людини. Серед тих, хто поширював такий контент, найпоширенішою названою мотивацією було бажання зробити це заради розваги або жарту.

Інше дослідження встановило, що майже кожен п'ятий дорослий навмисно переглядав ШІ-згенеровані сексуалізовані зображення реальних людей, не враховуючи тих, хто робив це винятково для скарги на матеріал або його видалення. Провідною авторкою дослідження є професорка RMIT University Нікола Генрі. Дослідницьку програму фінансувала Google.

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