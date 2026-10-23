ABC очистила пристрої після показу реклами з можливим шпигунським ПЗ — ABC News Australia

Австралійська телерадіомовна корпорація ABC очистила невелику кількість своїх пристроїв, на яких показували рекламу, що могла містити шпигунське програмне забезпечення. Мовник заявив, що не виявив ознак компрометації пристроїв або відстеження працівників, а очищення стало запобіжним заходом.

Випадок пов'язують із кампанією Adfection, яку дослідники канадської лабораторії Citizen Lab описали минулого тижня. За їхніми даними, ізраїльська компанія Discover-Tech використовувала технології цифрової реклами великих платформ, зокрема Google, для поширення ПЗ, здатного інфікувати пристрій під час перегляду оголошення без натискання на нього.

Перевірка пристроїв ABC

Представник ABC повідомив, що під час перевірки рекламу з цієї мережі виявили на невеликій кількості пристроїв мовника. За його словами, немає підтверджень, що когось зі співробітників ідентифікували або відстежували. Пристрої, які досі використовувалися, вирішили очистити як запобіжний захід.

У ABC наголосили, що серйозно ставляться до приватності працівників і захисту журналістських джерел. Водночас мовник зазначив, що наразі не має доказів негативних наслідків від цього випадку.

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Citizen Lab також повідомила, що метод Discover-Tech застосовували для зараження пристроїв міжнародної мережі Al Jazeera шпигунським ПЗ іншої ізраїльської компанії Candiru. Дослідники не встановили, чи діяли Discover-Tech або Candiru на чиєсь замовлення.

Цілі кампанії в Австралії

За твердженням Citizen Lab, серед цілей кампанії були понад два десятки австралійських державних організацій, структур критичної інфраструктури, університетів і медіа. Дослідники зафіксували значний кластер рекламних показів у мережах державних і приватних установ, пов'язаних із критичною інфраструктурою Австралії.

У звіті окремо згадано Австралійську організацію ядерної науки і технологій ANSTO через велику кількість показів шкідливої реклами в її мережах. В ANSTO заявили, що не виявили наслідків інциденту, а Австралійське управління радіотехнічної розвідки коментарів не надало.

Дослідники зазначили, що навіть без успішного зараження цей механізм міг дозволити зловмисникам профілювати десятки мільйонів пристроїв, яким показували рекламу, та потенційно отримувати відомості про їхніх користувачів і звички в інтернеті.

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