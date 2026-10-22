Airbnb заборонить господарям просити гостей прати й знімати постіль — Engadget

Платформа Airbnb запроваджує оновлені правила для господарів помешкань: вони не зможуть просити гостей перед виїздом виконувати завдання, що потребують значних зусиль або часу чи зазвичай входять до роботи прибиральника. Нові вимоги набудуть чинності 20 листопада.

Які прохання вважатимуть неприйнятними

Як повідомляє Engadget, Airbnb вважатиме необґрунтованими прохання знімати постільну білизну або запускати прання. Водночас господарі можуть попросити гостей, наприклад, зібрати використані рушники.

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У політиці платформи зазначено, що запити до гостей мають бути розумними. Airbnb допускає винятки для особливих ситуацій: зокрема, господар може попросити викидати сміття до контейнера, захищеного від тварин, у місцевості з відомою популяцією ведмедів.

Правила зазначатимуть в оголошенні

Оновлений підхід також передбачає, що господарі обиратимуть правила помешкання з переліку семи стандартних пунктів, а додаткові умови зможуть додавати як запити. Правила й запити дозволено повідомляти лише у спеціальному розділі оголошення про оренду. Після бронювання господарям заборонено повідомляти їх у повідомленнях, на табличках у помешканні або особисто.

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