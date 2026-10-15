Amazon анонсувала два портативні ШІ-пристрої Bee — Channel NewsAsia

Amazon у Сан-Франциско, США, 15 жовтня анонсувала два портативні пристрої бренду Bee для прослуховування та запису інформації протягом дня. Як повідомляє Channel NewsAsia, Amazon придбала бренд Bee торік.

Браслет і компактний пристрій

Один із нових пристроїв, Frontier, виконаний у форматі браслета. Другий пристрій — Eclipse — має форму компактного блока, схожого на портативний магнітний зарядний пристрій.

Користувачі прикріплюють пристрої до смартфонів. За даними Amazon, вони об’єднують інформацію з календарів, застосунків, зокрема електронної пошти, а також інших джерел, доступних протягом дня.

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Нагадування та ціни

Зібрана інформація призначена для створення нагадувань у календарі та інших підказок на основі штучного інтелекту. Доступ до неї користувачі отримуватимуть через застосунок або вебсайт.

Amazon повідомила, що браслет Frontier коштує 75 доларів США, а Eclipse — 100 доларів США.

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