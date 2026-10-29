Amazon додала до Alexa понад 100 функцій для покупок — TechCrunch

Amazon додала до голосового помічника Alexa понад 100 нових функцій, пов’язаних із покупками. Вони охоплюють керування списками, підписками на товари, інструкціями щодо доставлення, а також запитами про оплату й підписки Prime.

Списки та регулярні доставлення

Як повідомляє TechCrunch, користувачі можуть створювати списки покупок через Alexa, переглядати їхній вміст, додавати та редагувати позиції. Помічник також дає змогу керувати підписками на регулярне доставлення товарів. Наприклад, користувач може попросити змінити періодичність доставлення з щомісячної на один раз на три місяці.

Серед нових можливостей — редагування інструкцій для доставлення. Зокрема, Alexa може допомогти змінити адресу або додати деталі щодо місця, де слід залишити замовлення.

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Запити про Prime та оплату

Користувачі також можуть звертатися до Alexa із запитаннями про свої підписки Prime або Audible, а також про проблеми з виставленням рахунків чи оплатою. Amazon протягом року вже запускала інші функції для покупок на основі штучного інтелекту, зокрема помічника для шопінгу та інструмент сповіщень про нові товари й пропозиції.

Дані компанії

За даними Amazon, від початку року кількість людей, які користуються агентними функціями, зросла у вісім разів. За останні 12 місяців понад 400 мільйонів споживачів використовували Alexa для покупок.

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