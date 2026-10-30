Amazon очікує витратити близько $220 млрд у 2026 році переважно на AWS — TechCrunch

Amazon очікує витратити приблизно $220 млрд на капітальні витрати у 2026 році, причому більша частина коштів буде спрямована на Amazon Web Services (AWS). Компанія також планує суттєво збільшити такі витрати у 2027 році, заявив генеральний директор Amazon Енді Джассі під час квартальної телефонної конференції.

Інвестиції в інфраструктуру ШІ

Як повідомляє TechCrunch, Amazon нарощує інфраструктуру для розвитку хмарного бізнесу та ШІ. Джассі назвав глобальний попит на хмарні обчислення, пов’язаний зі штучним інтелектом, історичною можливістю для компанії.

За його словами, керівництво Amazon бачить чіткий шлях до фінансової віддачі від запланованих витрат. Водночас масштабні вкладення в інфраструктуру ШІ цього року викликали запитання інвесторів і аналітиків щодо темпів майбутнього зростання та прибутковості цього напряму.

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Ціль для AWS

Виручка AWS зросла на 39% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, продовживши зростання шостий квартал поспіль. Джассі заявив, що річний темп виручки AWS становить $184 млрд.

Гендиректор прогнозує, що AWS зможе зростати більш ніж на 40% у 2027 і 2028 роках. На його думку, хмарний підрозділ може стати бізнесом із річною виручкою $1 трлн протягом наступних п’яти—десяти років. У позабіржових торгах у четвер акції Amazon знизилися приблизно на 6%.

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