Amazon перейменувала Kindle Unlimited на Kindle+ — Engadget

Amazon перейменувала сервіс передплати Kindle Unlimited на Kindle+ та розширила його каталог аудіокниг. Як повідомляє Engadget, компанія поінформувала передплатників про ці зміни електронним листом.

Що змінюється для передплатників

Kindle+ і надалі надаватиме доступ до книжок, журналів і коміксів, доступних у Kindle Unlimited. Водночас Amazon заявила про додавання до сервісу ще тисяч аудіокниг. За даними компанії, саме розширення аудіокаталогу є головною зміною сервісу.

Історію читання, закладки, нотатки та збережені назви буде перенесено до Kindle+. Вартість передплати становитиме 12 доларів на місяць, а користувачі, як і раніше, зможуть одночасно позичати до 20 назв.

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Аудіокниги від незалежних авторів

Одним зі способів розширення аудіокаталогу стане можливість для авторів, які самостійно публікуються через платформу Kindle Direct Publishing, додавати до сервісу власні аудіокниги. Вони можуть завантажувати аудіоверсії, створені традиційним способом.

Також Amazon тестує сервіс для створення аудіокниг з озвученням віртуальним голосом. Kindle+ уже доступний і має працювати як у застосунку Kindle, так і на оновленій лінійці пристроїв Kindle.

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